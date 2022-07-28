Михаил Коляда оставил короткую программу «Щелкунчик» на следующий сезон

Российский фигурист оставил короткую программу под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» на следующий сезон.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.

– Как дела у Миши? Не возникает проблем с мотивацией?

– Нет, Миша очень хорошо готовится и с большим интересом работает, тренируется. Тут уже делаешь то, что делаешь день за днем. Готовится к прокатам сборной команды. Хорошо настроен.

– Какая перед ним сейчас стоит цель?

– Цель – показать свое интересное катание. Сейчас у него очень интересная произвольная программа под Шнитке, она ему очень идет. Поэтому его задача – показать стабильное катание, без срывов, без бабочек. И, конечно, показать набор с четверным сальховом и тулупом. Также он разучивает лутц, но это по готовности. Работает он очень хорошо.

– Какие программы у Миши будут в этом году?

– Короткая программа остается под «Щелкунчика», а произвольную программу ему поставил Авербух под Шнитке, – сказала Мишина.