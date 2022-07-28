Михаил Коляда оставил короткую программу «Щелкунчик» на следующий сезон

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда оставил короткую программу под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» на следующий сезон.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.

– Как дела у Миши? Не возникает проблем с мотивацией?

– Нет, Миша очень хорошо готовится и с большим интересом работает, тренируется. Тут уже делаешь то, что делаешь день за днем. Готовится к прокатам сборной команды. Хорошо настроен.

– Какая перед ним сейчас стоит цель?

– Цель – показать свое интересное катание. Сейчас у него очень интересная произвольная программа под Шнитке, она ему очень идет. Поэтому его задача – показать стабильное катание, без срывов, без бабочек. И, конечно, показать набор с четверным сальховом и тулупом. Также он разучивает лутц, но это по готовности. Работает он очень хорошо.

– Какие программы у Миши будут в этом году?

– Короткая программа остается под «Щелкунчика», а произвольную программу ему поставил Авербух под Шнитке, – сказала Мишина.

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