Татьяна Мишина: «Семененко тренирует четверной риттбергер. Он будет катать «Адажио», но в процессе подготовки программа претерпевает много нюансов»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о готовности российского фигуриста .

«Женя набирает форму, они как раз должны скоро на сбор в Куршевель полететь, если все сложится, это будет хороший этап подготовки – высокогорье, что всегда дает хорошую базу для сезона.

Уже программы готовы, накатываются, делаются прокаты с определенными элементами. Думаю, к нужному сроку, к прокатам сборной команды, а до этого – прокатам сборной Санкт-Петербурга, должны быть готовы.

Сейчас два четверных прыжка [тулуп и сальхов] и более сложный риттбергер тренирует, надеюсь, будет готов.

Он будет катать «Адажио» (в короткой программе – Sports.ru), но в процессе подготовки, конечно, много нюансов программа претерпевает. Дальше все это совершенствуется, усложняются заходы», – сказала Мишина.