Плющенко о визите Тарасовой в свою академию: «Если она придет, будет великолепно. Взгляд со стороны всегда приветствуется»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о возможном визите Татьяны Тарасовой в свою академию.

«Я прочитал о визите Татьяны Анатольевны в прессе. Для меня это был большой сюрприз, потому что меня никто не ставил в известность. Звонков и предложений приехать, к сожалению, не поступало.

Я Татьяну Анатольевну очень давно жду и звал ее к нам на протяжении трех лет, но, к сожалению, пока она не приезжала.

Если все-таки Татьяна Тарасова придет, будет великолепно. Взгляд со стороны всегда приветствуется. Я к критике всегда отношусь относительно нормально, если эта критика справедлива», – сказал Плющенко.

Татьяна Тарасова: «Хотела бы посетить академию Плющенко в ближайшее время. Возможно, на следующей неделе»