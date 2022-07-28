Роднина о девизе Парижа-2024 «Широко открытые Игры»: «Вы все не устаете удивляться лицемерию? Мне кажется, уже пора на это не реагировать»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала официальный слоган летних Игр-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что Олимпиада пройдет под девизом «Широко открытые Игры».

«А мы что, ждали что-то другое от них? Вы все не устаете удивляться лицемерию? Мне кажется, уже пора на это дело не реагировать», – сказала Роднина.

Ранее почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что участие россиян в Олимпиаде-2024 будет маловероятным из-за их отсутствия на квалификационных соревнованиях.

Париж в панике перед Олимпиадой-2024: деньги кончились, не хватает рабочих, а церемония открытия на лодках – самая опасная в истории