Роднина о девизе Парижа-2024 «Широко открытые Игры»: «Вы все не устаете удивляться лицемерию? Мне кажется, уже пора на это не реагировать»

Теги Ирина Роднина Париж-2024 Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала официальный слоган летних Игр-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что Олимпиада пройдет под девизом «Широко открытые Игры».

«А мы что, ждали что-то другое от них? Вы все не устаете удивляться лицемерию? Мне кажется, уже пора на это дело не реагировать», – сказала Роднина.

Ранее почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что участие россиян в Олимпиаде-2024 будет маловероятным из-за их отсутствия на квалификационных соревнованиях.

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