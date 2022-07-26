Оргкомитет Олимпиады-2024 представил программу соревнований

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в опубликовал программу соревнований.

Игры стартуют 24 июля, первые награды разыграют 27-го – в дзюдо, фехтовании, велоспорте, скейтбординге, плавании, прыжках в воду, регби и стрельбе.

30 июля у побережья Таити пройдут соревнования по серфингу.

11 августа, в последний день Олимпиады, будут разыграны медали в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, велоспорте, пятиборье и гандболе.

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