Борис Майоров: «Что летние, что зимние Игры без наших спортсменов многое теряют. Не спешил бы утверждать, что россиян не будет на Олимпиаде-2024»

высказался касательно участия россиян в Олимпийских играх.

– Организаторы летних ОИ-2024 придумали слоган «Широко открытые Игры». Одновременно МОК уже четко дает понять, что российских спортсменов туда не допустят. Издеваются?

– Думаю, что за два года в мире многое изменится. В том числе и на Олимпиаде.

Я бы не спешил утверждать, что наших атлетов там не будет. Потому что любые Игры, что летние, что зимние, без наших спортсменов многое теряют.

Но и исключать подобного нельзя. Вон наша легкая атлетика уже сколько лет не является членом международной федерации. Просто душат этот вид спорта в нашей стране, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.