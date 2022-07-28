Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл стала тренером в Ледовой академии Монреаля.

31-летняя Хаббелл, ранее завершившая карьеру, будет работать вместе со Скоттом Моиром и своим женихом Адрианом Диасом.

«Возможно, это не станет большим сюрпризом, но от этого мы не менее мы рады вновь приветствовать Мэдисон Хаббелл – в качестве тренера академии Монреаля!

Уже завтра она будет стоять у бортика на своих первых международных соревнованиях в тренерском статусе!» – говорится в заявлении академии.

Фигуристка выступала в танцах на льду. С 2011 по 2022 год ее партнером был Захари Донохью, с которым она взяла серебро Пекина-2022 в команде и бронзу в дуэте. Также они становились четырехкратными призерами чемпионатов мира.

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