Евгения Медведева о дисциплине после спорта: «Даю своему телу поблажки, и оно говорит мне спасибо»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, соблюдает дисциплину после того, как перестала выступать на соревнованиях.

– Для тебя кайф – отойти от дисциплины?

– Да, конечно.

– А ты когда-нибудь проваливалась в уход от дисциплины на 2-3 недели?

– Во время соревновательного периода – никогда. Всегда дисциплинированная, поэтому результаты были.

– Сейчас поддерживаешь дисциплину? Режим дня, утром стаканчик воды, ограничения…

– Я читаю книжки, стараюсь дисциплинироваться свой мозг. Но телу своему даю поблажки, потому что много лет спорта – это сложно. Сейчас мое тело говорит мне спасибо, что и питаюсь нормально, так, как я хочу, позволяю себе вкусняшки – не в каких-то диких количествах.

Стараюсь ограничивать сахар, но не фанат супермегачистого питания. Могу себе позволить и жареное, и вот это все. И мое тело говорит мне за это спасибо.

– Ты стала себя лучше чувствовать после того, как перестала выступать?

– Сначала было сложно без дисциплины, без соревнований. Я разъелась до нереальных размеров: и нагрузки нет, и еда есть. И вот это: оно поменялось местами, непонятно что делать…

Я себя погладила по голове и сказала: девочка, ты молодец, заслужила, делай че хочешь. Посиделки с друзьями до 5 утра, вкусняшки в неограниченных количествах – и потом организм сам такой: ну, мы наелись, все классно, спасибо тебе, Жень, большое. В принципе можно возвращаться в какой-то дисциплине.

– Можешь выпить бокальчик просекко?

– Мне 22 года. Могу, конечно, – сказала Медведева.

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