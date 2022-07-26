Евгения Медведева: «Мне безумно нравится быть взрослой. Никогда не хотела вернуться в детство. Приятно, что сейчас мои слова воспринимают всерьез»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что ей нравится быть взрослой, так как раньше ее слова не воспринимали всерьез.

– Мне безумно нравится быть взрослой. Никогда, никогда я не хотела вернуться в детство. Это не значит, что у меня было несчастное детство, что меня чем-то обделили – нет, я была счастливым, полноценным ребенком, у меня были и игры, и друзья.

Но я всегда чувствовала, что у меня в голове была мысль, неважно какая. И я хочу ее выразить, говорю людям на абсолютном серьезе, а меня не воспринимают серьезно. И мне было так обидно. Меня довольно-таки долго не воспринимали серьезно, лет до 19-20. Когда перешла рубеж 20 лет, со мной начали разговаривать как со взрослым человеком.

Было много моментов, когда я разговаривала с людьми на серьезную тему – допустим, открытие бизнеса, банковские вклады, ну реально взрослая тема. И часто замечала, что человек сидит такой: ха-ха, ну че ты тут? Сидит, смеется человек. А мне так обидно, неприятно: почему нельзя послушать? Я вроде дельные вещи говорю. Поэтому мне приятно, что сейчас мои слова воспринимают всерьез.

– С чем ты связываешь такое отношение к тебе?

– С тем, что я юная девочка, небольшого роста, хрупкого телосложения. Которая всю жизнь посвятила спорту, и многие люди думают: а что она может знать, кроме спорта, она же жизни не видела. А на самом деле жизнь-то я видела параллельно со спортом.

– Ты феминистка по складу характера?

– Я за здоровый феминизм. В современном мире есть дискриминация, никуда не денешься. Тема серьезная, можно долго разговаривать. Здоровый феминизм – да, я поддерживаю девчонок, которые прокладывают свой путь, которые борются за свои права, продвигают свое дело. Девчонкам бывает довольно сложно в бизнесе. И довольно круто, что они это делают, – сказала Медведева.