Медведева о ролевых моделях: «Мне нравится по внешности Кендалл Дженнер, меня с ней очень часто сравнивают»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о фотосессии для журнала Maxim и своих ролевых моделях.

– Ты была на обложке журнала Maxim. Что это за страница в твоей биографии?

– Поступило предложение, мы подумали, что мне уже не 15, все законно, можем себе позволить, девочка вроде как симпатичная, в форме – почему нет? Хотелось уже заявить о себе, что я не всегда буду в фигурнокатательных платьишках, что не всегда буду в длиннющих юбках ходить. Я тоже красивая и эффектная девушка, которую позвали на обложку Maxim.

Для меня эта обложка стала пинком в признании своей сексуальности. Не могу сказать, что я супердовольна именно обложкой, не могу сказать, что я супердовольна, как я на ней выгляжу. Но для меня это огромный шаг в признании себя именно как девушки, а возможно даже – как женщины.

Я после этого почувствовала, что хочу фотосессию красивую. Как-то раз с другом снимали, а потом думаю – а у меня белье с собой красивое есть, а давай. И раз – фотосессия в нижнем белье, и она получилась такая красивая, такая нежная, необычная для меня, и вообще не пошлая.

Оказывается, что женское тело может быть очень трогательным и красивым – смотря как его преподносить. Для меня это тоже было открытием самой себя и довольно важным шагом в моей жизни.

– У тебя есть икона стиля?

– Мне нравится по внешности (модель – Sports.ru), меня с ней очень часто сравнивают, потому что у нас типаж внешности похож. Она красотка.

А из наших девочек моя ролевая модель – это Ксюша Шипилова (владелица сети салонов красоты – Sports.ru). Потрясающая. Это не значит, что я хочу салоны с маникюром, это значит, что я хочу быть такой же уверенной, ухоженной, стройной, знающей себе цену, богатой и такой супермегаклассной, общительной, нежной, доброй и деятельной. Ксюша классная, я ее обожаю, – сказала Медведева.