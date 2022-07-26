Медведева о том, как попала к Тутберидзе: «Маленькая, худенькая – поэтому и взяли. В группе одного предыдущего тренера говорили, что ничего не добьюсь, здесь приняли»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как попала в группу Этери Тутберидзе.

– В группе одного предыдущего тренера меня всегда считали самой маленькой, самой хилой, неспортивной. Говорили: ничего не добьется. Мама с бабушкой отвели меня к директору фигурнокатательной школы ЦСКА. Она сказала: давай к Этери Георгиевне Тутберидзе.

Через пару дней пришли к Этери Георгиевне – я мелкая была, лет 7. Со мной на просмотр пришли еще два человека. Этих двоих не взяли, меня взяли. Потому что маленькая, худенькая – вот именно поэтому и взяли. Там говорили, что ничего не добьюсь, здесь приняли.

– Кто больше всего в семье хотел, чтобы ты стала звездой фигурного катания?

– Никто не хотел, чтобы я стала звездой. У нас не стояло задачи стать звездой, покорить Москву.

– Много же таких родителей?

– В таких семьях ничего не получается, к сожалению. На меня не давили, мне пытались доказать и доказали, что у каждого человека должно быть свое дело. Мама говорила: я встаю по утрам и иду на работу, а бабушка просыпается и готовит тебе завтрак, убирает квартиру, ходит в магазин – это бабушкино дело, а твое дело – вставать по утрам и ехать на тренировку. Мне внушили, ставили на путь, что не ты обязана, а это твое дело, – сказала Медведева.

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