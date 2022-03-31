Евгения Медведева: «Я скрываю личную жизнь. У меня с 17 до 19 лет был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни.

«Данька Милохин – тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся.

«Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», – сказала Медведева.