Евгения Медведева: «Я скрываю личную жизнь. У меня с 17 до 19 лет был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки»

Теги сборная России светская хроника женское катание Евгения Медведева Даня Милохин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни.

«Данька Милохин – тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся.

«Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», – сказала Медведева.

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