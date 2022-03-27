Щербакова – на вопрос об отношениях с Трусовой после Олимпиады: «Я не буду отвечать. У нас в команде все хорошо»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос об отношениях с Александрой Трусовой после Олимпиады в Пекине.

После произвольной программы на зимних Играх Трусова не сдержала эмоций и расплакалась, узнав, что заняла второе место. Сегодня журналисты поинтересовались у Щербаковой, разговаривали ли фигуристки друг с другом после этого.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. У нас в команде все хорошо», – сказала Щербакова.

«На первом плане – истерика, на втором – рыдающая девочка. А Щербакова с золотом никому не нужна». Прощаемся с Олимпиадой

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