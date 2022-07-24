Боброва об отстранении россиян: «Если искать в этом плюсы, то у нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила и стать еще сильнее, чем мы были»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«На самом деле, очень интересные изменения в правилах: есть как в лучшую сторону, так и в непонятную. Вроде есть правила устоявшиеся, и все знают, как по ним судят, как нужно ставить программу, какие элементы делать, а когда после Олимпиады вносятся существенные изменения в судейство, к ним надо подстраиваться именно в соревновательной деятельности.

Конечно же, отстранение наших спортсменов – большая беда, это действительно ужасно, никому такого не пожелаешь, и я даже представить не могу, каково им сейчас.

Но если искать в этом плюсы, то у нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают, как улучшиться, развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге и стать еще сильнее, чем мы были.

Хотя мы и так занимали лидирующие позиции в спорте, в частности в фигурном катании. И когда мы вернемся, а я в это буду верить до конца, мы всем покажем, что мы стали еще сильнее», – сказала Боброва.