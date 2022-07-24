Боброва об отстранении россиян: «Если искать в этом плюсы, то у нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила и стать еще сильнее, чем мы были»

Теги сборная России Екатерина Боброва Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«На самом деле, очень интересные изменения в правилах: есть как в лучшую сторону, так и в непонятную. Вроде есть правила устоявшиеся, и все знают, как по ним судят, как нужно ставить программу, какие элементы делать, а когда после Олимпиады вносятся существенные изменения в судейство, к ним надо подстраиваться именно в соревновательной деятельности.

Конечно же, отстранение наших спортсменов – большая беда, это действительно ужасно, никому такого не пожелаешь, и я даже представить не могу, каково им сейчас.

Но если искать в этом плюсы, то у нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают, как улучшиться, развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге и стать еще сильнее, чем мы были.

Хотя мы и так занимали лидирующие позиции в спорте, в частности в фигурном катании. И когда мы вернемся, а я в это буду верить до конца, мы всем покажем, что мы стали еще сильнее», – сказала Боброва.

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