«Сказали: «НОК Финляндии не разрешает, чтобы русские жили в этой гостинице». Бутырская о том, как ей вместе с дочерью не разрешили остановиться в отеле

Чемпионка мира Мария Бутырская рассказала о том, как ей вместе с дочерью не разрешили жить в гостинице в Финляндии.

«У меня дочь занимается теннисом. Российских теннисистов, слава богу, пока не отстранили от международных соревнований. Благодаря теннисной ассоциации есть возможность ездить, участвовать, показывать себя.

Но у нас была история. Когда мы приехали в Финляндию, нам просто не разрешили жить в гостинице вместе с иностранными спортсменами. Сказали: «Нам Олимпийский комитет Финляндии не разрешает, чтобы русские жили в этой гостинице». Это юниорские соревнования.

Поэтому, о чем тут вообще говорить? А вы говорите про мастер-класс [Трусовой в Швеции]», – сказала Бутырская.

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»