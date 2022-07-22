Депутат Свищев об отмене мастер-класса Трусовой: «Шведское руководство не уважает спортсменов и своих граждан. Прямое вмешательство государства и политиков в спорт»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об отмене мастер-класса фигуристки Александры Трусовой в Швеции.
«Шведское руководство не уважает больших спортсменов и своих граждан. Было продано 80 процентов билетов, большой ажиотаж, заслуженную спортсменку любят и знают во всех странах мира.
Не понятно решение организаторов мастер-класса, на них точно было оказано давление, которое они и не выдержали.
Это прямое вмешательство государства и политиков в дела спорта и вопиющее неуважение своих же граждан, планировавших посетить мастер-класс.
Предлагаю провести мастер-класс Трусовой в России. У нас не меньше людей хотят видеть нашу же чемпионку», – сказал Свищев.
Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»