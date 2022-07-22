Бетина Попова о группе Тутберидзе: «Одному хореографу сложно работать на такой поток. Девочки чувствуют потребность в новой лексике»

Экс-фигуристка, хореограф поделилась мнением о сотрудничестве с .

– Фигуристы из тренерского штаба Этери Георгиевны работают с одним хореографом. Это привилегия или упущение? Чем чревато сотрудничество только с одним специалистом?

– Я бы сказала, упущение, потому что одному специалисту сложно работать на такой поток, группа очень большая.

Сейчас танцы на полу, обычные, развиваются быстро, есть много стилей, направлений – даже девчонки начали уже ходить заниматься танцами. И Камила занимается вогом, и Аню мы видели, как она танцевала хип-хоп, и Сашу видели, когда она танцевала фрейм-ап.

Девочки чувствуют эту потребность в новой лексике. Нехватка лексики для меня самая явная проблема: одному человеку сложно дать десятерым фигуристам разную лексику на протяжении нескольких сезонов на две программы.

Это постоянно нужно обогащаться, ходить на спектакли и мастер-классы, а в том режиме, в котором работают в этом штабе, это просто невозможно из-за круглосуточных тренировок, – сказала Попова.