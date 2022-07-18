Тренер американской фигуристки Калин: «Медведева в большей степени, чем кто-либо, положила начало эпохе господства России в женском катании»

Вадим Шебеко, тренер американской фигуристки Миа Калин, оценил талант двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

– Какую российскую фигуристку вы бы выделили и почему?

– Медведеву. Нельзя сказать, что она была идеальной или что нынешние российские конкуренты не превосходят ее в различных навыках, но она фигуристка, которая в большей степени, чем кто-либо, положила начало современной эпохе господства России в женском фигурном катании.

Это не только ее стабильность в течение длительного периода времени, но и ее страсть к фигурному катанию, ее способность постоянно выражать себя через исключительный артистизм своих выступлений, – сказал Шебеко.

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов