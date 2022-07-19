Забияко после каминг-аута Касаткиной выложила фото с теннисисткой: «💛»

Теги светская хроника фото Наталья Забияко ЛГБТ Дарья Касаткина Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Наталья Забияко выложила фотографию с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

«💛», – подписала фигуристка фото.

Ранее Касаткина сделала каминг-аут и подтвердила, что у нее есть девушка. После выхода интервью теннисистка выложила фото с Забияко и подписала его «💜».

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка, не верит в будущее ЛГБТ в России

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