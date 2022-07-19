Татьяна Тарасова о каминг-ауте Касаткиной: «Не поддерживаю и не осуждаю, это ее личное дело. Главное, что она хорошо играет в теннис»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала новость о каминг-ауте теннисистки .

Касаткина рассказала, что встречается с девушкой, а позднее разместила в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко, подписав его символом сердца.

«Обычно личная жизнь касается только того человека, которому она принадлежит. Но если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны ее понять! У меня все это не вызывает никакого удивления.

Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!» – сказала Тарасова.

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка, не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду

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