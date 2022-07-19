Тартакова – на вопрос, стоит ли опасаться реакции российской публики на каминг-аут Касаткиной: «Нашей публике нужно развиваться как душевно, так и умственно»

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Агент Дарьи Касаткиной Софья Тартакова прокомментировала каминг-аут первой ракетки России.

«Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите, любовь в принципе может кому-то помешать? Вне зависимости от того, какого она пола.

Стоит ли опасаться реакции российской публики? Считаю, нашей публике нужно развиваться как душевно, так и умственно. Слава богу, что существуют такие игроки, как Дарья Касаткина, которая не боится и рассказывает о себе очень искренне и по-человечески. Быть человеком сложно, но это возможно, даже живя в России, – приводит слова Тартаковой «Матч ТВ».

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