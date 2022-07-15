«Сегодня разбирали новые правила. Могут придраться». Первый канал показал сюжет о тренировках Бойковой и Козловского в Сочи

Первый канал показал тренировку чемпионов Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в Сочи.

В опубликованном сюжете фигуристы работают с тренерами Тамарой Москвиной и Артуром Минчуком, также обсуждая с ними новые правила в фигурном катании.

«Мы сегодня разбирали новые правила с Тамарой Николаевной. Особых изменений нет.

Я могу только посоветовать тебе больше в «кораблике» находиться во время подъема, потому что если техническому специалисту не хватит этой протяженности твоего подъема...

Могут придраться», – сказал Минчук Козловскому во время тренировки.