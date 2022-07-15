Вайцеховская о словах Тутберидзе в адрес Лиза: «Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, то должны быть готовы к чужим трактовкам»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о словах тренера Этери Тутбенидзе в адрес американского блогера .

Тутберидзе написала Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился».

«Очередной виток интернет-разборок между американским блогером Дейвом Лизом и и очередные досужие комментарии, кто из них более прав.

Хотя на самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключённый между спортсменами брак, дающий право партнеру на американское гражданство, и тд), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным.

Если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это, или нет. В точности по крылатому выражению Тамары Москвиной: «Лучше я расскажу о себе и своих спортсменах сама, чем об этом расскажут другие»

Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», – написала Вайцеховская.