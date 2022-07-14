Татьяна Тарасова: «Тутберидзе ответила Дейву Лизу на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет вранье»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Этери Тутберидзе в конфликте с американским журналистом Дейвом Лизом.

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести», – ранее написала Тутберидзе в адрес американца, который в своих публикациях не раз обсуждал темы, связанные с ней и ее дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он еще раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно.

Он же пишет вранье, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У нее прекрасные результаты и прекрасные отношения с ее спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить.

Она работает на такой грани – то, что можно, и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», – сказала Тарасова.

«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку

Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»