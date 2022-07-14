Железняков о словах Тутберидзе в адрес Лиза: «Этот господин заслужил такую «похвалу». Я бы давно это сделал на месте Этери»

Хореограф Алексей Железняков оценил слова тренера Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза.

«Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести», – ранее написала Тутберидзе американцу, который в своих публикациях не раз обсуждал темы, связанные с ней и ее дочерью – фигуристкой Дианой Дэвис.

«Да, я с ней полностью согласен! Это она еще мягенько прошлась. Все привыкли, что Этери Георгиевна никогда не отвечает на нападки. Но если Этери ответит, все сразу в обмороке.

Да, на самом деле, давайте называть все своими именами. Хватит лицемерить. Уж этот господин точно заслужил такую «похвалу». Я бы давно уже это сделал на месте Тутберидзе. Тем более если затронули семью», – сказал Железняков.

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Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»