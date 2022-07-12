Марк Кондратюк: «Название музыки к моей произвольной уже есть на просторах соцсетей. Но это очень тонко. Хотя, может быть, кто-то догадается»

Российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос о музыке для своей произвольной программы.

– Марк, как дела?

– Все хорошо. Я в Сочи, катаюсь в шоу.

– Почему у тебя такой классный четверной сальхов?

– О таком не говорят. Боюсь спугнуть.

– Знаю, что ты не любишь раскрывать планы о своих программах. Но, может, хотя бы намекнешь?

– Название музыки к моей произвольной программы уже есть на просторах запрещенной в России социальной сети и в телеграме. Не обязательно моей. Но это очень тонко. Хотя, может быть, кто-то и догадается, – ответил Кондратюк.