Турнир «Кубок Виктора Петренко» на Украине может быть переименован из-за участия экс-фигуриста в шоу Навки

Международный турнир «Кубок Виктора Петренко» может быть переименован из-за скандала с участием экс-фигуриста, сообщает «Матч ТВ».
В 2021 году турнир прошел в Одессе.
Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Татьяны Навки. В организации он занимал пост вице-президента.
Петренко исполняет одну из ролей в ледовом спектакле «Аленький цветочек», который проходит в Сочи. Это вызвало критику со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину