Турнир «Кубок Виктора Петренко» на Украине может быть переименован из-за участия экс-фигуриста в шоу Навки

Международный турнир «Кубок Виктора Петренко» может быть переименован из-за скандала с участием экс-фигуриста, сообщает «Матч ТВ».

В 2021 году турнир прошел в Одессе.

Олимпийский чемпион Альбервилля-1992 Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу . В организации он занимал пост вице-президента.

Петренко исполняет одну из ролей в ледовом спектакле «Аленький цветочек», который проходит в Сочи. Это вызвало критику со стороны Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину