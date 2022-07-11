Депутат Бурлаков об исключении Петренко из украинской федерации: «Псевдопатриотизм, очередная показуха. Для Виктора это решение вряд ли станет ударом»

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков высказался о ситуации с с олимпийским чемпионом , который был исключен из Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу .

«Иначе как псевдопатриотизмом такое поведение украинской стороны не назовешь. Очередная показуха.

Все прекрасно осознают, что для самого Виктора решение федерации Украины вряд ли станет ударом. Не удивлюсь, что сам фигурист уже и забыл, что числится в федерации.

С 1995 года спортсмен живет в США, а в шоу Татьяны Навки выступает далеко не первый год.

Шоу идет больше недели, а на Петренко обратили внимание только сейчас, что в очередной раз доказывает – просто искали, на чем бы пропиариться», – сказал Бурлаков.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину