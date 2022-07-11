Гербольдт о ситуации с Петренко: «Все, что связано с этой темой, не очень красиво. Чистая политика, никакого спорта не наблюдается»

Бывшая российская фигуристка высказалась о ситуации с с олимпийским чемпионом , который был исключен из Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу .

«Однозначно все, что связано с этой темой, не очень красиво, поскольку все всю жизнь кричат, что спорт вне политики, а, как показывает практика, все получается с точностью до наоборот.

К сожалению, это чистая политика, и никакого спорта особо не наблюдается.

Было ли так всегда? Не могу сказать, потому что не знаю, но в последнее время это так», – сказала Гербольдт.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину