Лайшев об исключении Петренко из украинской федерации: «Националисты уже отравили жизнь всему миру. Правда на нашей стороне»

Теги Виктор Петренко Ренат Лайшев Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о ситуации с с олимпийским чемпионом Виктором Петренко, который был исключен из Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу Татьяны Навки.

«Их действия – это бессилие и злоба. Они не знают, что делать, и от своей слабости и безысходности националисты уже отравили жизнь всему миру.

Правда на нашей стороне. Это понимает все больше и больше людей в мире, которые будут соглашаться с нашей позицией. Мы объективно правы», – сказал Лайшев.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

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