Никита Михайлов: «Не было обидно, что Коляда отказался от «Списка Шиндлера». Бывает, что не попали, что спортсмен не все делает»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке программы для на тему фильма «Список Шиндлера».

Перед Олимпиадой Коляда вернулся к прошлогодней программе «Белый ворон», но на Игры не поехал из-за коронавируса.

— Знали ли заранее, что Михаил Коляда будет экспериментировать с произвольной? Не было обидно, что в Пекин мог отправиться «Белый ворон», а не «Список Шиндлера»?

— Ну она же не отправилась — ни та, ни другая. То, что будут экспериментировать, никто не знал. То, что поменяли, нет, обидно не было. Потому что действительно бывает, что не попали, что спортсмен не все делает. Выбор Алексея Николаевича Мишина абсолютно грамотный.

— В случае с Колядой — это прямое непопадание в образ? Или все-таки Мишин хотел «придержать» «Белого ворона», чтобы постановка не приелась зрителям и судьям?

— Если честно, этот момент мы не обсуждали, но это вполне нормально. «Белый ворон» начал играть новыми красками после того, как Миша сделал паузу.

— Бывает, что у двух известных фигуристов в один год постановки под одну музыку. Как быть в такой ситуации?

— Чаще оставляют, особенно на начальном этапе, смотрят, затем каждый для себя решает. То же самое было у нас с Мишей, когда мы Шиндлера поставили. Когда я спросил его об этом, он ответил: «У нас с Джейсоном Брауном разные дороги. У него своя, у меня своя».

Тут важно отношение спортсмена. Если это ему очень идет и он это комфортно катает, то, значит, надо просто делать максимум, лучше, чем кто-либо другой.

— В чем было принципиальное отличие «Списка Шиндлера» Коляды от постановки Джейсона Брауна?

— В постановке нет в принципе никакой истории. Он изображает эмоциональную составляющую, которая выражена в трагедии еврейского народа. Мы с Михаилом же катали именно Оскара Шиндлера.

Начало мы специально сделали с небольшой ремаркой на конец фильма, где спасенные им люди подарили ему кольцо, на котором было написано: «Спасший одну жизнь спасает целый мир». Мы начинали с этого момента, где ему дарили кольцо, он его надевал, и мы переносились в прошлое, вспоминали его историю, а в конце он снимал аксессуар, получалась закольцованная история.

— Стоит ли рисковать фигуристам в олимпийский сезон? Или лучше обратиться к «золотому фонду»?

— Это все очень субъективно, потому что что-то новое может быть абсолютно сильнее, чем «золотой фонд». Если находите что-то лучше, то оставляете, если нет, то классика в помощь, особенно если она подходит, – сказал Михайлов.