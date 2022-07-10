Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об опустошении после победы в Пекине-2022.

– После пекинских Игр прошло уже полгода. Что в вас изменила эта победа? Как вы сейчас ее ощущаете?

– Дело, наверное, даже не в победе. Изменили меня и подготовка к Олимпийским играм, и сами выступления. Очень многое пришлось переосмыслить. Могу сказать, что, наверное, внутренне я сильно изменилась и повзрослела. Со временем буду понимать, что именно во мне изменилось, а пока сложно так ответить, что именно.

– Многие олимпийские чемпионы рассказывают об опустошении после главного триумфа в карьере. Вы его прожили?

– Безусловно, у меня оно было. Самое первое – после объявления результатов накатывает. Потом кажется, что уже все, эмоции вернулись, но на самом деле, еще долгие месяцы шло внутреннее осмысление. Как будто начался неизведанный период в жизни. Достиг главной цели и не понимаешь – а что дальше?

– А сейчас?

– А сейчас пробую много чего разного. Но жизнь, конечно, очень сильно поменялась – это факт.

– В «Лужниках» видел вас в брейк-дансе, что-то еще похожее планируете?

– У меня сейчас очень плотный график тренировок, стараюсь возвращаться в форму, но при этом есть и много других мероприятий, так что да, буду пробовать еще что-то новое. Пока говорить не буду, что именно, – сказала Щербакова.

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