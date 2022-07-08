Бетина Попова: «Если у спортсменов будет возможность выигрывать без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для развития мирового фигурного катания»

Бывшая российская фигуристка считает, что мировое фигурное катание ничего не потеряет из-за отстутствия российских спортсменов.

— Близится новый сезон, конгресс прошел. И как будто все уже привыкли, что мы отстранены. Даже, наоборот, многим кажется, что все посмотрят Гран-при России и к нам приползут с просьбами вернуться.

— Ну, я думаю, уже очевидно из настроения ISU и заявлений нашей федерации — что как такового Гран-при России не будет. Это больше раздуто СМИ. Мог бы быть международный турнир, действительно, но ISU, судя по всему, этого позволять не хочет.

У меня вопрос: будут ли допущены белорусы? Они находятся в такой же ситуации, почему бы нам не разрешить соревноваться между собой? Это была бы хорошая возможность для белорусских ребят. Давайте назовем это не Гран-при, а открытый Кубок России. Название Гран-при я понимаю как-то, что для российских спортсменов этапы будут такими же значимыми, как Гран-при ISU. Но по факту это те же этапы Кубка России.

— Но к нам все-таки приползут.

— Приползут, конечно, куда денутся! Я, правда, не думаю, что у зарубежных спортсменов будет большое желание ехать к нам. Вообще не люблю вот эти разговоры болельщиков: «Как она может считать себя чемпионкой мира, когда не было наших!» Но история — это не про сослагательное наклонение. Ты выиграл данный чемпионат мира в данном составе.

Если у ребят будет возможность выигрывать его без русских, они не расстроятся. Это даже стимул для мирового фигурного катания начать развиваться. Потому что все радужно сейчас только в России, США и Японии. В остальном мире можно набрать два вида максимум, оно просело, – рассказала Попова.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации