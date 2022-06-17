Олег Васильев: «Белорусским спортсменам интересны российские соревнования. Мы уже не раз принимали участие в турнирах вне конкурса, поэтому не видим никакой проблемы»

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Главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию, олимпийский чемпион Олег Васильев заявил, что белорусским фигуристам интересны российские соревнования.

Сегодня гендиректор ФФКР Александр Коган сообщил, что зарубежных спортсмены смогут выступать в российских турнирах только вне конкурса.

«Белорусским спортсменам интересны любые соревнования, в том числе и российские. Мы уже не раз принимали участие в турнирах вне конкурса – в прошлом и позапрошлом сезонах, например. Поэтому не видим в этом никакой проблемы.

Но пока концепция совместных соревнований не выработана, министрам спорта наших стран еще предстоит подписать финальный документ. Желание с обеих сторон есть, а общее понимание находится в процессе выработки. В ближайшее время – в конце июня или начале июля – министры встретятся, чтобы обсудить эти вопросы», – сказал Васильев.

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