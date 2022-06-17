Олег Васильев: «Белорусским спортсменам интересны российские соревнования. Мы уже не раз принимали участие в турнирах вне конкурса, поэтому не видим никакой проблемы»

Главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию, олимпийский чемпион заявил, что белорусским фигуристам интересны российские соревнования.

Сегодня гендиректор ФФКР Александр Коган сообщил, что зарубежных спортсмены смогут выступать в российских турнирах только вне конкурса.

«Белорусским спортсменам интересны любые соревнования, в том числе и российские. Мы уже не раз принимали участие в турнирах вне конкурса – в прошлом и позапрошлом сезонах, например. Поэтому не видим в этом никакой проблемы.

Но пока концепция совместных соревнований не выработана, министрам спорта наших стран еще предстоит подписать финальный документ. Желание с обеих сторон есть, а общее понимание находится в процессе выработки. В ближайшее время – в конце июня или начале июля – министры встретятся, чтобы обсудить эти вопросы», – сказал Васильев.