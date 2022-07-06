Татьяна Тарасова: «В нашей стране не прекратят развивать спорт. А создать мир без нас не получится»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о текущей ситуации в российском спорте.

«Думаю, хуже, чем есть сейчас, уже не будет. В нашей стране не прекратят развивать спорт. А создать мир без нас не получится», – сказала Тарасова.

Также она отреагировала на новость о том, что США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта.

«Я просто в шоке! Для чего они это делают? Зачем? Наши ребята самые лучшие. Желаю им терпения. У них все будет», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».