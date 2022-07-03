Авербух о постановке номера Щербаковой: «Даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Потрясающее совместное творчество»

Хореограф Илья Авербух рассказал о постановке номера олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.

Сообщалось, что фигуристка представит новый номер в ледовом шоу «Чемпионы», которое будет проходить в Сочи с 8 июля по 7 августа.

«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня – прекрасна!

Ждем всех любителей фигурного катания этим летом в Сочи на нашем шоу «Чемпионы». Там вы сможете увидеть своих любимых фигуристов и много новых интересных номеров, которые мы приготовили для вас», – написал Авербух в соцсети.

«За 15 лет ни разу не задумалась, нравится ли мне фигурное катание». Проникновенное письмо Анны Щербаковой