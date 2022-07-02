Дизайнер Куклычева о костюмах для Косторной: «Буянова сказала: «Девушка взрослая, красивая, пусть все будет видно»

Дизайнер костюмов Алена Куклычева рассказала о работе с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

– Какие из последних платьев для Алены Косторной — ваша работа?

– Я ей для шоу сшила уже три платья — синее, голубое и красное. Синее было к номеру на песню Севары «Там нет меня». Мы поменяли его на голубое, потому что тренеру (Елене Буяновой) не понравился цвет. У нее были пожелания, чтобы оно было более нежное, более летящее. Попробовали голубое.

– Голубое платье, которое на замену синему пришло, всем понравилось?

– Там шифон — ну тончайший. Платье сшито полностью из шифона, что вызвало дополнительную сложность. Он очень красиво выглядит и «летит», но не тянется. Засчет конструкции и открытой спины платье на Алену село, но в процессе было довольно рискованно. А еще шифон очень непрактичный, на 4-5 выходов на шоу еще нормально, а для соревнований не годится. На юбку отдельно пойдет, а когда есть натяжение хоть малейшее, есть вероятность, что швы начнут расходиться.

– Как решили все эти шифоновые проблемы?

– В какой-то момент я Алене даже сказала, что надо обязательно приехать на примерку. Она просила показать платье, а я говорю, что показывать еще нечего. Мол, надо, чтобы ты приехала, мы померили, я продолжила, потому что нет смысла продолжать, если мы не уверены, что ты в этот нетянущийся шифон влезешь. Хотя Алена очень стройная! В тот же день она приехала. Померила. Говорит: «Да тут еще две меня влезет! Платье красивое!» — довольная такая.

– Радостно слышать, что Елена Германовна вовлечена в процесс. Это дает надежду, что с Аленой у них все складывается.

– Синее платье мы как раз еще шили без ее участия. А вообще, конечно, она участвует. Я разговаривала с Еленой Буяновой лично, потому что буду шить костюмы на две новые программы следующего сезона, и мне нужно было избежать «сломанного телефона». Чтобы не Алена мне передавала, а сама тренер. Потому что у всех разные вкусы, и мне хотелось понимать, в чем тренер хочет видеть Алену. Я сразу уловила ее настроение. Что и вырез надо побольше, и ноги чтобы видно было. «Девушка взрослая, красивая, пусть все будет видно», — сказала Елена Германовна.

– Какая Алена в личном общении? Кажется, что она за последнее время особенно расцвела, отпустила все свои проблемы и стала легкой как никогда.

– Со мной она всегда легкая и веселая. Складывается впечатление, что у нее все хорошо. Кто-то считает, что она заносчивая, вредная, но мне так совсем не кажется. Очень приятный позитивный человек. Достаточно открытая, не высокомерная. С ней очень комфортно, – сказала Куклычева.