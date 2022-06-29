«Косторная может сплачивать людей вокруг. Мне кажется, Буянова сделала правильный выбор, что дала шанс». Даниелян о переходе фигуристки

Российский фигурист Артур Даниелян оценил переход чемпионки Европы Алены Косторной в группу тренера Елены Буяновой.

– Стало немножечко повеселее, теплее, дружнее. Алена может сплачивать людей вокруг. Я ее давно знаю, знал, чего ожидать, если она придет.

– Алена с тобой советовалась насчет перехода?

– Она спросила про тренера, тренировочный процесс, мы ставили – возьмет или нет. Алена очень хотела продолжать карьеру. Потом Елена Германовна позвонила – до нее дошло, что Косторная хочет попробовать с ней работать.

Мы сначала обсуждали наши вопросы, а потом говорит: «Подружка твоя тоже хочет перейти, знаешь?» Ответил, что знаю. Рассказал, что она хочет продолжать кататься и, возможно, Елена Германовна – ее единственный и последний шанс.

Не знаю, насколько мое слово сыграло роль. Мне кажется, Елена Германовна сделала правильный выбор, что дала шанс, и что у них получится, – сказал Даниелян.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет