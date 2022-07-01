Этери Тутберидзе сегодня посетила «Хрустальный». Вчера она вернулась в Россию из США («Матч ТВ»)

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе посетила каток «Хрустальный» на следующий день после возвращения из США, сообщает «Матч ТВ».

По информации сайта телеканала, Тутберидзе прилетела в Москву вчера вечером через Стамбул. В США она провела больше месяца – там сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис. 

Группа Тутберидзе проводит сбор в Новогорске, тренер в ближайшее время должна присоединиться к команде.

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