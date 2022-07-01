Этери Тутберидзе сегодня посетила «Хрустальный». Вчера она вернулась в Россию из США («Матч ТВ»)

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе посетила каток «Хрустальный» на следующий день после возвращения из США, сообщает «Матч ТВ».

По информации сайта телеканала, Тутберидзе прилетела в Москву вчера вечером через Стамбул. В США она провела больше месяца – там сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Группа Тутберидзе проводит сбор в Новогорске, тренер в ближайшее время должна присоединиться к команде.

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