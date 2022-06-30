Дейв Лиз о просмотре дочери Тутберидзе в США: «Как и его теща, Смолкин показал нежную русскую любовь к дизайнерским лейблам. Его куртка в логотипах DKNY»

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что российский танцевальный дуэт – Глеб Смолкин проходит просмотр в Федерации фигурного катания США.

Дэвис и Смолкин вышли на каток в Нью-Джерси. Ожидается, что решение о том, перейдет ли дуэт в сборную США, сегодня не примут.

«В настоящее время судья Федерации фигурного катания США наблюдает за Дианой и Глебом на арене Монклера. Ранее смотрели сына их тренера с партнершей.

Как и его теща ( – Sports.ru), Глеб Смолкин показал нежную русскую любовь к дизайнерским лейблам. Его куртка в логотипах DKNY», – написал Лиз.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?