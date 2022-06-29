Пресс-атташе ФФКР о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: «Информацию от блогеров не комментируем»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР сборная США переходы Ольга Ермолина Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) отказались комментировать информацию о возможном переходе российских танцоров на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

Сегодня автор ютуб-канала The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Информацию от блогеров не комментируем», – заявила пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина. 

«Тутберидзе преступно гениальна». Интервью американского журналиста, который раздражает нашу фигурку

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные