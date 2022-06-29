Пресс-атташе ФФКР о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: «Информацию от блогеров не комментируем»

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) отказались комментировать информацию о возможном переходе российских танцоров на льду и в сборную США.

Сегодня автор ютуб-канала The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Информацию от блогеров не комментируем», – заявила пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.

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