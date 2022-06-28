Тарасова о том, что Тутберидзе может не вернуться в Россию из США: «Вы вообще тронутые умом? Она никогда не собиралась там оставаться»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, может ли Этери Тутберидзе не вернуться в Россию из США.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США, где сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Вы вообще тронутые умом там, что ли? Она, что ли, когда-нибудь говорила, что она там останется? Вы тронутые умом.

Может ли она остаться в США? Да какой там «может». Кто-то это придумал типа вас. Они никогда не собиралась там оставаться, как вам не стыдно.

Просто спрашиваете, а я вам отвечаю: она не собиралась. Прекратите свои мысли высказывать вслух, потому что откуда они берутся, мы знаем, как вы можете очернить человека», – сказала Тарасова.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора