Александр Жулин: «Я больше чем уверен, Тутберидзе никуда из России не собирается. Во всяком случае, пока»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном возвращении Этери Тутберидзе в Россию.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США, где сейчас тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Насколько я понимаю, Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США. Просто там тренируется ее дочь. Хотела с ней пообщаться.

У нее прекрасные отношения и с мэром Москвы [Сергеем Собяниным]. Я больше чем уверен, она никуда из России не собирается. Во всяком случае, пока», – сказал Жулин.

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Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора