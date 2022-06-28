Щербакова о прыжках: «Помогает, если на меня смотрят – чувствую ответственность. Иногда подъезжаю к Загитовой: «Алин, посмотри, пожалуйста»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об общении с другими фигуристами на тренировках.

«Нет такого, что мы тренируем друг друга, но какие-то дружеские советы, когда, допустим, у кого-то не получается...

У нас же в основном не какие-то прям ошибки в прыжках – в основном просто [обсуждаем], как настроиться на прыжок, что помогает максимально вложиться в прыжок. Мы подъезжаем, советуемся: «вот я так делаю», «а я так». Возможно, что-то помогает.

Мне, например, помогает, если на меня кто-то смотрит – я какую-то ответственность чувствую. Я иногда просто подъезжаю [к Загитовой]: «Алин, посмотри, пожалуйста, сейчас я вот должна войти в этот прыжок». Она смотрит – у меня лучше получается», – рассказала Щербакова.

«За 15 лет ни разу не задумалась, нравится ли мне фигурное катание». Проникновенное письмо Анны Щербаковой