Татьяна Тарасова: «Не обязательно профессионально выступать в боксе, но можно попробовать и взять оттуда полезные упражнения для фигурного катания»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о желании фигуристки Камилы Валиевой попрактиковаться в боксе вслед за Алиной Загитовой.

«Я вообще хорошо к этому отношусь, что девушки пробуют себя в разных видах. Не обязательно профессионально выступать, но можно попробовать и взять оттуда полезные упражнения для фигурного катания.

Все равно это движение, традиционный вид спорта тоже. Не обязательно ведь участвовать и побеждать, но попробовать можно. Когда есть время – всегда хорошо. Если у девушек оно есть, то пусть учатся», – сказала Тарасова.

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