Косторная ответила на вопрос о своем девизе: «Ай, ладно, погнали – живем один раз»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопросы подписчиков о своем девизе, тренировках и кумирах.
– Ты до сих пор тренируешься?
– Да, готовлюсь к сезону.
– Назови свой девиз по жизни.
– «Неважно, что ты делал и как выглядел в этот момент – главное, что в ту секунду ты был счастлив». И «ай, ладно, погнали – живем один раз».
– Есть ли у тебя кумир или человек, которому ты стараешься подражать?
– Нет. Я от всего беру по чуть-чуть. И делаю себя сама.
– Не хотели бы сниматься в кино? С вашей-то внешностью.
– С удовольствием попробую. Если предложат, – написала Косторная в сторис.