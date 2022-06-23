Косторная ответила на вопрос о своем девизе: «Ай, ладно, погнали – живем один раз»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопросы подписчиков о своем девизе, тренировках и кумирах.

– Ты до сих пор тренируешься?

– Да, готовлюсь к сезону.

– Назови свой девиз по жизни.

– «Неважно, что ты делал и как выглядел в этот момент – главное, что в ту секунду ты был счастлив». И «ай, ладно, погнали – живем один раз».

– Есть ли у тебя кумир или человек, которому ты стараешься подражать?

– Нет. Я от всего беру по чуть-чуть. И делаю себя сама.

– Не хотели бы сниматься в кино? С вашей-то внешностью.

– С удовольствием попробую. Если предложат, – написала Косторная в сторис.