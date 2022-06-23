Алена Косторная: «Всегда было интересно покататься в паре. И могу с уверенностью сказать, что еще покатаюсь»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Как на сборах?

– Отлично.

– Хотела когда-нибудь покататься в паре (фигуристка не раз исполняла парные элементы во время ледовых шоу – Sports.ru)?

– Всегда было интересно. И могу с уверенностью сказать, что еще покатаюсь.

– Любимый прыжок?

– Как я выяснила, я фанат фигурного катания. Мне в целом нравится соревноваться, показывать программы, радовать зрителей. Так что что-то одно выбрать просто нереально.

– Алена, тебе безумно идет образ Харли Квинн!

– Харли – не образ. Харли – стиль по жизни.

– Хотела бы что-то поменять во внешности? Например волосы.

– Нет, на данный момент меня и так устраивает все.

– Сколько у тебя татуировок, и есть ли любимая?

– В общей сложности пять. Все любимые.

– Как успехи в вокале? Часто посещаешь занятия? И сколько они идут по времени?

– Работает с Аленой Таланцевой (преподавателем по вокалу), с каждым разом все лучше и лучше, но впереди еще много работы. Урок идет от 45 до 90 минут.

– Планируешь дальше развивать свой ютуб-канал?

– Конечно, но на данный момент это невозможно, – ответила Косторная.

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