Олег Саитов: «Здорово, что увлечение Загитовой боксом сведет нас на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался об участии в показательном спарринге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
«Когда спортсмены из разных дисциплин встречаются на территории одного из них, это всегда завораживает как самих спортсменов, так и болельщиков.
Алина – очень разносторонняя личность. Здорово, что ее увлечение боксом сведет нас вместе на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть», – сказал Саитов.
Батыргазиев отказался от спарринга с Загитовой, новым соперником стал Саитов