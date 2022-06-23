Олег Саитов: «Здорово, что увлечение Загитовой боксом сведет нас на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу высказался об участии в показательном спарринге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«Когда спортсмены из разных дисциплин встречаются на территории одного из них, это всегда завораживает как самих спортсменов, так и болельщиков.

Алина – очень разносторонняя личность. Здорово, что ее увлечение боксом сведет нас вместе на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть», – сказал Саитов.

Батыргазиев отказался от спарринга с Загитовой, новым соперником стал Саитов