«Рассказываю не для того, чтобы похайпиться». Загитова помогла пожилой женщине оплатить покупки в магазине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как помогла пожилой женщине оплатить покупки в магазине.

«Увидела в магазине бабушку. Мне показалось, что ей нужна помощь, потому что она как-то металась и не знала, что ей делать. Я у нее спросила: «Может, вам чем-то помочь?» Она сказала: «Да, мне не хватает денег на молоко. Можешь, пожалуйста, доченька, купить?» Я ответила «Да, конечно». Купила ей даже больше, чем молоко, и дала ей денег. В следующий раз все равно будут нужны.

Она рассказала о своей безумно интересной жизни. Оказалось, что ей 92 года. Это достаточно большой срок.

Я это рассказываю не для того, чтобы похайпиться или потешить свое самолюбие, а для того, чтобы сказать, что, если вы увидите пожилых людей, которым нужна помощь, обязательно помогайте им», – сказала Загитова.