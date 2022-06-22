Софья Самоделкина: «Нахожусь в группе Соколовской почти два месяца и до сих пор не смогла перестроиться. И по работе, и по отношению все другое»

Российская фигуристка рассказала тренировках в группе .

Ранее она работала под руководством Сергея Давыдова.

– У тебя был испытательный срок. Объясни, что это такое в фигурном катании?

– Для спортсменов это то же самое, что уже тренировка в группе. Тренер, грубо говоря, посмотрел на тебя две недели и сказал: испытательный срок закончен, я тебя принимаю в группу. Ничего не меняется, просто ты осознаешь, что ты в группе, и все. Конечно, когда говорят, что ты на испытательном сроке, ты такой прям: нужно обязательно хорошо показать себя. И потом ты начинаешь в этом же темпе работать.

На данный момент я нахожусь в группе почти два месяца и до сих пор не смогла точно перестроиться. Конечно, надо быстрее перестраиваться, и тренеры говорят. По всему – и по работе, и по отношению – это все другое.

– Светлана Владимировна – какая она?

– Она очень интересная личность. Очень веселая. У меня даже был момент на тренировке, вроде бы все хорошо начиналось, а потом что-то произошло, и я услышала что-то жесткое от Светланы Владимировны. Это было таким шоком. Вроде только что Светлана Владимировна такая: вот, все хорошо, и тут бац. Может быть, чуть-чуть непредсказуемая.

Я полностью поменялась. Я выросла, стала по-другому мыслить. Совсем все стало по-другому. Я три месяца ничего не делала – лежала с ногой, у меня была серьезная травма. За эти три месяца поменялось в жизни абсолютно все.

Очень тяжело я входила в этот сезон, потому что с ногой мы очень сильно страховались, чтобы, не дай бог, она заново не заболела. Но я прошла очень большой курс лечения в Москве и сейчас продолжаю проходить в Кисловодске. На данный момент вроде бы все хорошо, потихоньку восстанавливаем прыжки, поставлены программы, все отрабатываем, – сказала Самоделкина.